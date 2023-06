“شكشك” يبحث مع اعيان مدينة العجيلات استكمال المشروعات المتعاقد عليها مع الأجهزة التنفيذية

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأربعاء، خلال لقائه بوفد يتكون من بعض المكونات الإدارية داخل العجيلات استكمال المشروعات داخل المدينة، والمتعاقد عليها مع الأجهزة التنفيذية، من بينها مستشفى العجيلات العام وأماكن السكن الخاصة بالأطباء، وسبل توفير الأطباء الأخصائيين حتى يتم تشغيله خلال العام الجاري.

وكان الاجتماع بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة “عبد المنعم بالكور” و مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” و مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج” و مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش”وبعض الإدارات المختصة بالديوان.

حيث تطرق المجتمعون إلى استعراض نسبة إنجاز مشروع الطريق الرابط ما بين الطريق الساحلي والجبل الغربي، مؤكداً رئيس الديوان على ضرورة استكمال هذا المشروع وكل المشروعات كونه يمثل شريان حياة مهم للمواطن.

كما أكد “شكشك” على دور الديوان الداعم لكل الجهود المبذولة، من أجل استكمال المشاريع التنموية، وأن نجاح الأجهزة الرقابية يكمن في تحقيق الأثر الإيجابي لخدمات المواطنين.

