صبراتة| وزير الإسكان والتعمير يمنح الإذن باستئناف العمل بــ 13 مشروعًا

صبراتة 14 يونيو 2023 (وال)- بحث وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، مع عميد المجلس البلدي صبراتة ورئيس أعيان المجلس الاجتماعي، استئناف عددٍ من المشروعات المتعاقد عليها سابقًا في المدينة، ضمن خطة عودة الحياة.

وخلص الاجتماع إلى منح الإذن باستئناف 13 مشروعًا كانت متوقفة خلال السنوات السابقة، لحل المختنقات العاجلة، والتي تضمنت مشروعات بنية تحتية كالإمداد المائي ورصف بعض الطرق الحيوية.

وأجرى وزير الإسكان والتعمير، زيارة ميدانية للمدينة، للوقوف على عددٍ من المشروعات المتوقفة لرصد نسبة العمل والإنجاز وإعطاء أمر باستئناف المتوقف منها. (وال)

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