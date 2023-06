لجنة متابعة المشروعات التنموية والخدميةتناقش اجراءات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

ناقشت لجنة متابعة المشروعات التنموية والخدمية، خلال اجتماعها الأول اليوم الاربعاء، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ، “محمد الشهوبي” مع وزارة التربية والتعليم لتعليم بخصوص اجراءات الطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024، وبحضور وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، ووكيل وزارة التخطيط وممثلي هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

ونوقش الاجتماع، الآلية المهنية لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية، بما يكفل تحقيق المستهدفات المحددة، وبما يضمن تحقيق الانتشار الجغرافي بحيث تشمل بلديات ليبيا كافة.

يذكر أن اللجنة شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (260).

