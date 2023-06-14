مدير مشروع منحة الزوجة والابناء يوضح موعد صرف المنحة وشحن بطاقات ايفاء

صرح مدير مشروع منحة الزوجة والابناء حمزة الكراتي بشأن موعد إحالة المنحة لثلاثة اشهر (ابريل ومايو ويونيو ) وشحن بطاقات ايفاء والملاحق.

وقال الكراتي في تصريحات صحفية “ازف هذه البشرى لكل المستفيدين من منحة الزوجة والأولاد وأننا قمنا بواجبنا تجاههم بدعم وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بصرف الربع الثاني من عام 2023 منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق السن الثامنة عشر وملحق لسنة 2021 – 2022، والربع الأول لسنة 2023 وسوف يثم إحالة منحة الأبناء بداية الأسبوع المقبل”.

وأكد مدير مشروع منحة الزوجة والابناء أنه سيتم شحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق السن الثامنة عشر كأقصى تقدير يوم الأحد المقبل.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.