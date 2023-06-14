رئيس ديوان المحاسبة الليبي يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي

بنغازي 14 يونيو 2023 (وال) – بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي الدكتور عمر عبدربه صالح، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي المكلف الأستاذ مرعي مفتاح رحيل، آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين.

وناقش الاجتماع الذي عقده الطرفان بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي، ملاحظات ديوان المحاسبة على مصرف ليبيا المركزي، تصنيف الأخطار المصرفية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع، أحكام نظام المدفوعات الوطني وعمليات المقاصة بين المصارف، تنظيم السياسة النقدية والسياسة الائتمانية والمصرفية، وما يؤدي إلى استقرار مستوى العام للأسعار وسلامة النظام المصرفي. (وال – بنغازي) هــ ع

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