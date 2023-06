ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماع اليوم الاربعاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب الخطة الاستراتيجية لعمل الديوان، وبحث التكامل في العمل الرقابي بين الديوان ومجلس النواب.

وتناول الاجتماع آليات عمل الديوان وإجراءاته الرقابية المتعلقة ببعض الملفات المهمة خاصة ما يتعلق بقطاعي الصحة والطاقة ومشروعات البنية التحتية والأثر الرقابي على هذه الإجراءات.

The post “شكشك” يناقش مع النواب الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان محاسبة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا