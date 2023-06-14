غريان| ضبط مخالفات في عدد من المقاهي بالمدينة

غريان 14 يونيو 2023 (وال) – قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الجبل الغربي، رفقة جهاز الحرس البلدي داخل مدينة غريان، بجولة تفتيشية روتينية على عدد (2) من المقاهي الواقعة داخل نطاق المدينة.

هذا وسجل المفتشون عدة مخلفات في هذه المقاهي شملت، النظافة العامة داخل المقهى، التهوئة داخل المكان المخصص للإعداد الطعام، وجود دجاج معد مسبقا عدد (1) تقريبا، وجود أطعمة بها رائحة كريهة، إضافة إلى إعداد طعام من اليل و أواني الطهي من مادة الألومنيوم.

كما شملت المخالفات أيضاً، عدم وجود شهائد صحية، دورات المياه سيئة للغاية، وجود حشرات على الدجاج الجاهز للأكل و المبنى متهالك.

وعليه اتخذت عدة إجراءات منها، سحب الطعام والدجاج من قبل جهاز الحرس البلدي و قفل المقاهي من قبل جهات الاختصاص. (وال -غريان) هــ ع

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