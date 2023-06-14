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الدبيبة يصدر قرارًا هامًا بشأن موظفي فائض الملاك الوظيفي بكافة القطاعات الحكومية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

اصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارا باعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة .

ونصت المادة الاولى من القرار بتولي وزارة الخدمة المدنية اعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة الى كافة القطاعات الحكومية وتدرج ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية .

والزمت المادة الثانية من القرار الوزارات والقطاعات بتمكين المنسبين لها من مباشرة العمل وادراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها .

والمادة الثالثة من القرار نصت على ان تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق مايرد اليها من القطاعات المختلفة .

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