مدير مشروع منحة الزوجة والابناء يــزف انباءاً سارة بشأن المنحة والملاحق

زف مدير مشروع منحة الزوجة والابناء حمزة الكراتي انباءاً سارة بشأن احالة الملاحق الخاصة بالمنحة، وكذا بشأن موعد صرف المنحة لثلاثة اشهر (ابريل ومايو ويونيو ) .

وقال مدير مشروع منحة الزوجة والابناء في تصريحات صحفية “بعون الله غدا الخميس تحال الملاحق الخاصة بمنحة الأبناء لسنة 2021 و 2022 و الربع الأول لسنة 2023 إلى ادارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بعد ذلك إلى المصارف التجارية”.

وأضاف حمزة الكراتي أنه وبخصوص الربع الثاني من سنة 2023 تحت الإجراء بعد إحالة باقي البيانات اليوم من مصلحة الأحوال المدنية اطمئن المواطنين بأن يوم الأحد المقبل تحال منحة الزوجة والابناء إلى ادارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ثم إلى المصارف التجارية لكي تودع في حسابات المواطنين.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.