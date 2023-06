بلدية بنغازي تبحث التعاون مع مجلس الأعمال الليبي البريطاني

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، مع رئيس مجلس الأعمال الليبي البريطاني بيتر ميلت والوفد المرافق له، بحضور أعضاء المجلس التسييري ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل وفرص التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتطرق اللقاء إلى سُبل تحقيق تعاون وتنسيق مُتواصل وتهيئة الظروف لعمل الشركات البريطانية في مدينة بنغازي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي.

