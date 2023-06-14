ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”خلال اجتماعه اليوم الاربعاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023.

وأكد “الدبيبة” بأن حكومته تقوم بصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية دون استثناء ومخصصات الباب الثاني لكافة مؤسسات الدولة وفق المعتمد من وزارة المالية، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه خلال النصف الأول (79%) منه يذهب للمواطن مباشرة كالمرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة.

ومن جانبه أكد “المنفي” بضرورة الإفصاح على كافة هذه المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة، ليعلم المواطن الليبي أوجه الصرف وقيمته ومدى استفادة كافة المدن والمناطق الليبية منه.

The post “المنفي” و”الدبيبة” يناقشان الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023 appeared first on قناة تبادل.

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