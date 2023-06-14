خاص.. “الدبيبة” يشكل لجنة لاعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية لهذا العام

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل لجنة برئاسة عدة وزراء وعضوية عدة جهات عامة .

حيث تتولى اللجنة اعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية للعام 2023م ، على أن تراعي في مقترحها الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن استكمالها .

وتتولى اللجنة اقتراح المشروعات ذات الأهمية والاستراتجية المستهدف تنفيذها ضمن خطة الحكومة للعام 2023م ، وتقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارات والأجهزة التنفيذية وغيرها لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات التنموية وعليها عند اعداد مقترح التوزيع مراعاة دعم التنمية المحلية وفق خطة وزارة الحكم المحلي وكذلك الانتشار الجعرافي بحيث يشمل كافة المدن والمناطق.

وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الميزانية مع الجهات المعنية بعد اعتماد توزيعها من رئيس مجلس الوزراء وتقديم تقارير دورية بشأن ذلك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية