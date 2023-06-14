خاص.. “الوحدة الوطنية” تقرر إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القاضي بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة .
حيث تتولى الخدمة المدنية إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة على كافة القطاعات الحكومية وتدرج ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية .
وتلتزم الوزارات والقطاعات بتمكين المنسبين لها من مباشرة العمل وإدراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها .
كما تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق ما يرد إليها من القطاعات المختلفة.
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