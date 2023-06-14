طرابلس| افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة في ليبيا

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال)- شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال اليوم الأربعاء، في افتتاح أول مركز معتمد للتدريب على صياغة الذهب والفضة في ليبيا والتابع للأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية.

هذا وشهدت مراسم الافتتاح توقيع مذكرة تعاون مشترك بين مدير عام المعهد العالي لتقنيات الفنون بـطرابلس والمدير التنفيذي لمجموعة “أويا” للتدريب على الصناعات التقليدية، بهدف إقامة دورات تدريبية في قسم تصميم المجوهرات بالمعهد العالي. (وال)

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