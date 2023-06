الفدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، ليوقف عمليات الزيادة المستمرة منذ عدة أشهر، ليتوافق مع توقعات الأسواق.

وعقب اجتماع استمر ليومين، قرر الفدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين ‏‏5.00% و5.25% دون تغيير، وذلك بعد 10 زيادات للفائدة.‏

وأفاد الفدرالي بأنهم سيستغرقون 6 أسابيع أخرى ‏لرؤية آثار تحركات السياسة النقدية حيث يخوض الفدرالي معركة ضد التضخم ‏أظهرت مؤخرًا بعض المؤشرات الواعدة.‏

ونقلت شبكة “CNBC” عن بيان ما بعد الاجتماع، أن “الحفاظ على نطاق الفائدة ثابتاً في هذا الاجتماع ‏يسمح للجنة السوق المفتوحة بتقييم بيانات إضافية وآثارها على السياسة النقدية”.

وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن “يتخطى” الفيدرالي هذا الاجتماع و‏يفضل المسؤولون عمومًا المصطلح “التوقف المؤقت” الذي يستنتج خطة طويلة ‏المدى للحفاظ على أسعار الفائدة في مكانها.‏

وفي بيانه، توقع مسؤولو الفدرالي الفائدة عند نسبة 4.6٪ في عام 2024 و 3.4٪ ‏في عام 2025. وهذا أعلى من التوقعات السابقة في اجتماع مارس آذار عند 4.3٪ ‏و 3.1٪ على الترتيب.‏

ومع ذلك، تشير تقديرات إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ‏‏بنقطة مئوية كاملة في عام 2024، وأبقى على توقعاته بشأن الفائدة على المدى ‏الطويل عند 2.5٪.‏

كما رفع الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 1٪ في العام الجاري ‏مقارنة بتقديرات اجتماع مارس عند نمو بنسبة 0.4%.‏

وأعرب المسؤولون عن تفاؤلهم بشأن البطالة متوقعين معدلها عند 4.1٪ بحلول ‏نهاية العام مقارنة بـ 4.5٪ في توقعات مارس.‏

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد رفع مسؤولو الفدرالي توقعاتهم إلى 3.9% من تقديرات سابقة عند ‏‏3.6%.‏

