خاص.. المركزي يقرر مضاعفة رأس مال المصارف من 250 مليون إلى 500 مليون

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الأندلس .

وقالت المراسلة: إلتزاماً بمتطلبات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وحجم التوظيفات الخارجية والخصوم الإبداعية مقابل الأموال الخاصة وغيرها من المتطلبات، وحتى يتسنى لمصرفكم الإلتزام بالنسب الإحترازية والحد من أثار تغيير سعر الصرف، وتعزيز قدرة المصرف في منح التمويلات الائتمانية والمساهمة في النشاط الاقتصادي عليه، يُطلب إليكم عرض بند “زيادة رأس مال المصرف إلى مبلغ 500 مليون دينار ليبي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 .

بحيث تكون الزيادة بما نسبته 50% من المبلغ المطلوبة لرأس المال خلال موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023، وال 50% المتبقية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وذلك في أول اجتماع لمجلس الإدارة، ومناقشة الأليات والخيارات المتاحة التي سوف يتبعها مصرفكم لإستيفاء المطلوب لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية.

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