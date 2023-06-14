خاص وحصري.. “المركزي” يفصح لصدى في تصريح هام تفاصيل زيادة رأس مال المصارف

قال مصدر موثوق بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: خطوه هامة للمركزي ومخاطبة المصارف لرفع رأس المال لكل المصارف العامة والخاصة والإسلامية .

وتابع بالقول: مثلاً زيادة رأس مال مصرف الجمهورية إلى 3 مليار دينار والتجاري الوطني إلى 1.750 مليار دينار ، والوحدة إلى 1.6 مليار دينار ، وشمال أفريقيا إلى مليار دينار والتجارة والتنمية إلى 600 مليون دينار والواحة إلى 800 مليون دينار والاجماع العربي إلى 800 مليون دينار ، وباقي المصارف التجارية الخاصة والإسلامية إلى 500 مليون دينار .

وبحسب المصدر فجاء ذلك بناءً على تقييم أوضاع المصارف ومستوى المخاطر وتطبيق المعايير الدولية ومتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية ، كذلك منح المصارف قدرة أكبر في المساهمة في النشاط الاقتصادي ومنح التمويلات للقطاع الخاص والعام وتوسيع قاعدة الملكية ، كذلك الظروف الاقتصادية والتطورات في مستوى الانفاق العام وتأثيره على الخصوم الايداعية للمصارف يتطلب من المصارف زيادة رأس المال لزيادة حصتها السوقية وقبول الودائع وغيرها من العوامل.

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