خاص: الطويبي: قرار عقيلة هو عملية حرابة تتم على إيرادات الثروة النفطية

صرحت المحامية ثريا الطويبي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية معلقة على قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتوزيع الموارد قائلة: مازلنا تحت صدمة جريمة خصم المؤسسة الوطنية للنفط لقيمة إستيراد المحروقات مباشرة من إيرادات النفط بالمخالفة لقانون النظام المالي الليبي, فنتفاجأ بقرار مجلس النواب بانشاء لجنة مهمتها إعادة هيكلة الميزانية بأن تخصم قيمة المخصصات التسييرية ومخصصات التنمية مباشرة من إيرادات النفط بحجة تقسيم الثروة وعدالة توزيعها.

وأضافت “الطويبي” قائلة: الحقيقة لم نجد كلمة أصف بها ما يتم من التصرف بإيرادات النفط بالخصم منها مباشرة دون إحالتها للخزانة العامة إلا إنها عملية حرابة تتم على إيرادات الثروة النفطية, فهذا قد فاق النهب والسلب.

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