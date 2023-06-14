طرابلس| لقاء عمل حول (الإعلان عن 600 خدمة الكترونية موجهة للمواطن) 

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال) _ نظمت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الأربعاء، لقاء عمل تحضيري للإعلان عن 600 خدمة الكترونية موجهة للمواطنين، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إليها.

اللقاء الذي نظم في طرابلس بمقر الهيئة العامة للمعلومات، شارك فيه ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية في تقديم الخدمات الالكترونية.

من جهته، ذكر رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس عبدالباسط الباعور، إن الخدمات الالكترونية الحكومية، تعد من أهم الخدمات التي توفرها الدول للمواطنين، حيث تهدف إلى تسهيل وتحسين العلاقة بين المواطن والحكومة، وتقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالمعاملات الحكومية التقليدية.

وتابع: تتضمن الخدمات الالكترونية الحكومية عددًا كبيرًا من الخدمات المختلفة، مثل خدمات التسجيل، تقديم الطلبات والتقارير و الاستعلام عن الخدمات والمعاملات الحكومية المختلفة مثل استخراج الحالة الجنائية وغيرها.

واختتم كلمته قائلا: أننا عازمون على إطلاق هذا المشروع، وإن الحكومة الوطنية تدعمه، و سنقوم بتقديم تقرير للحكومة مع نهاية الشهر الجاري، نبين فيه روئيتنا حول التجهيزات الإمكانيات، وإطلاق جزء من هذه الخدمات.

وقدم مدير الإدارة العامة للخدمات الالكترونية الدكتور علي الروياتي خلال اللقاء، عرضاً مرئياً مفصلاً عن استرايتجية ليبيا الالكترونية من حيث الإطار الاستراتيجي والحوكمة والتشريعات.

كما شارك كل من المهندس مختار ابومريقة مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، المهندس علي عبدالله سليمان مدير إدارة الاستشارات والتطوير بالادارة العامة للخدمات الإلكترونية، بتقديم عرضهما المرئي تحدث فيه الأول عن البنية التحتية وبناء القدرات، فيما قام الثاني باستعراض الخدمات الالكترونية للوزرات والهيئات التابعة لها.

وفي سياق متصل، تحدث المهندس منير العدل من الهيئة العامة للمعلومات في اللقاء، عن دورة القياس الثانية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتي تأتي في إطار التحديث المستمر للخدمات الالكترونية التي سوف تقدمها الحكومة للمواطنين، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها، بشكل يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين أسوة بالبلدان العربية، حسب تصنيف منظمة الايسكوا. (وال _ طرابلس) ه ع

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