المغرب يسعى لرفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 300%

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، عن أن بلادها تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 300% إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا في الأعوام القليلة المقبلة، من 100 مليون متر مكعب حاليًا، بما يوفر 40% من الاستهلاك المحلي.

ووفق ما أفاد موقع “أفريكونا” الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز المغربي الجديدة إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي خلال المدة المقبلة، وسط نشاط كبير لعدد من الشركات المتخصصة في عدة مواقع، تمهيدًا لوضع الآبار على خطوط الإنتاج من أجل تأمين الطلب المحلي المتزايد وتصدير الفائض إلى أوروبا.

