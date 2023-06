أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبية” اليوم الأربعاء بتشكيل لجنة لأعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية لسنة 2023.

وشمل القرار الصادر أن تراعي اللجنة في مقترحها الأولوية للمشاريع الجاري تنفيذها، بما يضمن استكمالها، على أن تقوم اللجنة بالتواصل مع الجهات والأجهزة المعنية، مراعية التنمية المحلية وفق رؤية وزارة الحكم المحلي.

حيث تكونت اللجنة المعنية من 9 أعضاء ، يترأسها وزير المواصلات، ونائبه وزير الحكم المحلي، وعضوية وزير التخطيط، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية وغيرهم.

The post “الدبيبة” يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية لسنة 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا