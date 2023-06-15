تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الخميس 15 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 15 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8142 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.206 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0882 دينار، والدولار الكندي 3.61 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2035 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2835 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3107 دينار، والدينار التونسي 1.5567 دينار، والدرهم المغربي 0.4783 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: