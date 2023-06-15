الدبيبة يصدر قرار بتشكيل لجنة لإعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية 2023

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية قرار ينص على تشكيل لجنة لأعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية لسنة 2023.

ويلزم القرار الصادر على أن تعطي اللجنة في مقترحها الأولوية للمشاريع الجاري تنفيذها، بما يضمن استكمالها، على أن تقوم بالتواصل مع الجهات والأجهزة المعنية، مراعية التنمية المحلية وفق رؤية وزارة الحكم المحلي.

وتتكون اللجنة المشكلة من 9 أعضاء، يترأسها وزير المواصلات، ونائبه وزير الحكم المحلي، وعضوية وزير التخطيط، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية وغيرهم.