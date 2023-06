قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنّ قضية سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تعتبر «مسألة أمن قومي».

حديث السيسي جاء في كلمة له مساء الأربعاء على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب بمدينة الإسكندرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأضاف السيسي أنّ مصر مرنة في الوصول إلى سعر صرف مقبول للجنيه أمام الدولار الأمريكي، «لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي ويتأثر الشعب المصري بسعر الصرف فهذا مرفوض».

وتابع السيسي: «أنا أتكلم بشكل جدي.. عندما يكون سعر الصرف عامل تأثير على حياة المصريين، ومن الممكن أن يضيعهم، فلا يجب أن نجلس في أماكننا».

ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد ليستقر حاليا عند 30.8 جنيها.

وأدى هبوط سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

The post «السيسي»: سعر صرف الجنيه «مسألة أمن قومي» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا