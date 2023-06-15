خاص.. “الدبيبة” يكلف لجنة لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار بتشكيل لجنة لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض المواطنين في إطار برنامج توزيع الثروة واقتراح الحلول المناسبة في شأنه بما يضمن المصلحة العامة ومصلحة المواطنين المشمولين به .

كما أتيح للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لانجاز مهامها وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع المدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء مادة .

كما تصرف مكافأة مالية مقطوعة الرئيس وأعضاء اللجنة عند انتهاء أعمالهم من مخصصات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي تحدد بقرار من مديره العام.

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