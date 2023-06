أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية والتقاعد العسكري محور اجتماع “الدبيبة” و”شكشك”

اجتمع رئيس الوزراء وزير الدفاع “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس بمقر ديوان المحاسبة” مع رئيس الديوان “خالد شكشك”،ومديري إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعددًا من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

وقدمت الإدارة العامة للحسابات العسكرية، عرضا ضوئيا بشأن الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ التقاعد العسكري لمنتسبي المؤسسة، وفق مرتبات الجدول الموحد باعتبار تأخر التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ العام 2006.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديري الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة،

واتفق المجتمعون، على ضرورة دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين كافة، لما قدموه خدمةً لهذا الوطن، وضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية من حيث الأسعار والإعداد، وذلك من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان.

