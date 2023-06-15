اقتصاد

ضبط كميات من البطاطا الفاسدة داخل سوق الخضار بأوباري

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أوباري 15 يونيو 2023 (وال) – قام مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب أوباري، رفقة الحرس البلدي بالمدينة، بضبط كميات من البطاطا الظاهر عليها علامات الفساد و التي تم إعدامها. جاء ذلك، خلال جولة تفتيشية استهدفت سوق الخضار الشعبي بالمدينة، وتم على إثرها تتبع مصدرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. (وال – أوباري) هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

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