أوباري 15 يونيو 2023 (وال) – قام مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب أوباري، رفقة الحرس البلدي بالمدينة، بضبط كميات من البطاطا الظاهر عليها علامات الفساد و التي تم إعدامها. جاء ذلك، خلال جولة تفتيشية استهدفت سوق الخضار الشعبي بالمدينة، وتم على إثرها تتبع مصدرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. (وال – أوباري) هــ ع

ظهرت المقالة ضبط كميات من البطاطا الفاسدة داخل سوق الخضار بأوباري أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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