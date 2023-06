“نقيب الخبازين” يكشف لتبادل عن اتفاق النقابة مع وزارة الاقتصاد بتحديد سعر جديد لرغيف الخبز ووزن المحدد كل نوع

قال نقيب الخبازين “ابوخريص محمد ” في تصريح خاص لقناة تبادل بإن تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد بتحديد أوزان رغيف الخبز، منها 80 جرام للخبز الفرنجي ربع دينار بما يعادل الـ4 بدينار،و 70 جرام للخبز العربي المسمى بالمحورة، بما يعادل سعر الفرنجي.

وأكد “أبوخريص” بأنه سيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويزال تحت الطباعة، كذلك التأكد على التزام المخابز بالاشتراطات الصحية والفنية و الالتزام بمواصفات الرغيف وشهائد العاملين والشهائد الصحية والنظافة العامة.

وأوضح “النقيب”بأنه فيما يخص اسعار الدقيق هذه مسألة يتحكم بها التجار بحسب العرض والطلب، حيث سيتم مراجعة اسعار الدقيق كل ثلاثة اشهر، بحيث اذا حدث انخفاض في سعر الدقيق، يتم زيادة وزن الرغيف، واذا ارتفع ينقص حجم الرغيف.

وأضاف “ابوخريص” بأنه شكلت غرفة العمليات لوزارة الاقتصاد برئاسة ادارة حماية المستهلك، وعضوية نقيب العام للمخابز وجهاز الحرس البلدي.

