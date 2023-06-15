مدير الليبية للموانئ طرابلس يبحث سير عمل أقسام الفرع

طرابلس 15 يونيو 2023 (وال) – بحث مدير فرع الشركة الليبية للموانئ بميناء طرابلس البحري، اليوم الخميس، جملة من بنود وتوصيات الاجتماع الدوري السابق لسنة 2023م.

هذا وناقش مدير الفرع خلال اجتماع اليوم، بحضور رؤساء الأقسام والمكاتب، عدة نقاط تخص سير العمل، بما فيها توصية الاجتماع السابق بضرورة إعداد الكوادر الفنية المختصة بالثلاجات المبردة، وبعض المواضيع التي تخص الصالح العام.

وبحسب مكتب الإعلام والعلاقات العامة فقد نظم الاجتماع الدوري السادسبصالة الاجتماعات بإدارة فرع الشركة. (وال – طرابلس) هــ ع

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