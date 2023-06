“المنفي” و”الكبير” يناقشان تقارير صندوق النقد الدولي حول أداء المركزي في إدارة الأمور المالية للبلاد

ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الخميس خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير”،الذي قدم إحاطة للمجلس، حول لقاءاته في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، وتقارير الصندوق حول أداء المصرف المركزي في إدارة الأمور المالية للبلاد، بحضور نائب المجلس “موسي الكوني”.

وتم خلال الاجتماع متابعة الإنفاق العام، والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح عن المصروفات الحكومية، وإصدار تقارير بالخصوص.

