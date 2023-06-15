طرابلس| الحويج يُؤكد على أهمية تطوير التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع التأمين

طرابلس 15 يونيو 2023 (وال)- أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على أهمية تطوير التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع التأمين، وتعزيز دوره في تشجيع الشركات الأجنبية لاستئناف عملها والإسهام في تنفيذ خطة عودة الحياة.

تصريحات الحويج جاءت خلال مشاركته في ندوة حول المشاريع المتوقفة بين الواقع والتحديات، تحت شعار “التأمين دعامة للاقتصاد الوطني”.

وأشار الحويج إلى أن هيئة الإشراف على التأمين التابعة للوزارة تعمل على تنظيم القطاع، وتعزيز دوره بمختلف المجالات ورفع مستوى الخدمات. (وال)

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