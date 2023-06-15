تغيير جديد في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الخميس 15 يونيو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الخميس 15 يونيو 2023.

شهدت الخضروات اليوم الخميس انخفاض في الفلفل الحار والبصل الأخضر، وارتفاع في كلاً من الخيار والليمون العصري، واستقرار في باقي المنتجات.

أما الفواكه فشهدت استقرار ملحوظ في معظم المنتجات تقريباً، وانخفاض فقط الكمثرى، وارتفاع في التفاح الإيطالي.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الخميس 15 يونيو 2023 :