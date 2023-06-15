طرابلس 15 يونيو 2023 (وال) – اطلع مدير الإدارة البحرية بالشركة الليبية للموانئ، اليوم الخميس، على الحالة الفنية للوحدات البحرية وأعمال الصيانة الجارية لعدد منها بميناء طرابلس البحري. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مدير الإدارة البحرية، رفقة رئيس قسم الصيانة البحرية، رئيس قسم الخدمات البحرية بالإدارة البحرية. و تابع مدير الإدارة رفقة […]

ظهرت المقالة مدير الإدارة البحرية بشركة الموانئ يتفقد ميناء طرابلس البحري أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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