أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 15 يونيو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 15 يونيو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 15 يونيو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8262 د‫.‬ل – للبيع – 4.8021 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.15 ~ 5.14.50 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5300 ~ 5.4900 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار ▪️ الباوند = 6.40 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1600 ~ 5.1500 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =

ب5.18 دينار ▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺 +8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش ▪️ الليرة التركية

0.24 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار ▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب238.50 دينار ▪️ الذهب المسبوك = ب242.50 للجرام دولار بشيك الوحدة =5.25 دينار دولار بشيك التجارة والتنمية =5.24 دينار نسبة سحب البطاقات دولار = ~ % الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = 3.60 %الامان

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