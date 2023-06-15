جهة حكومية تصدر اعلان هــام بشأن مرتبات يونيو والمكافأة المالية والاضافي

أعلنت الشركة العام للكهرباء عن توزيع حوافظ مرتبات شهر يونيو (6) على المصارف متضمنه إضافي مناوبه ومكافآة 1200 دينار ومرتبات شهرين للمتعاونين.

وفي وقت سابق، أصدر محمد المشاي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عن منح العاملون بالشركة العامة للكهرباء مكافأة مالية بصافي مبلغ 1200 د.ل تقديرا لمجهوداتهم التي بذلوها مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات وأدى الى استقرار الشبكة العام.

وبحسب قرار محمد المشاي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، يأتي ذلك تحفيزا وتشجيعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء .