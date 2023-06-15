طرابلس|وزارة الحكم المحلي تُتابع تنفيذ عدد من مشروعات بالعسة

العسة 15 يونيو 2023 (وال)- تابع وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف خلال اجتماعه بالمجلس البلدي منشية الجميل، التطورات المتعلقة بالقرارات التي اتخذت أثناء زيارة رئيس الحكومة لمنطقة العسة خلال الفترة الماضية، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة.

وأكد وكيل الوزارة على البدء قريبًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لتوفير احتياجات المنطقة في مختلف المجالات بينها قطاع الطرق والصحة والمياه والصرف الصحي.

وأعرب الوكيل عن دعمه الكامل لبلدية المنشية التي ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من المشروعات التي تهم المواطن.

من جانبه، أكد عميد البلدية محمد غيطة على ضرورة البدء في أسرع وقت، لتوفير كل ما تحتاجه المنطقة بإعتبارها منطقة حدودية ولها أهمية في المحافظة على أمن البلاد بشكلٍ عام والمنطقة بشكلٍ خاص. (وال)

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