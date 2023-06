مصدر بالمصرف المركزي يؤكد “لتبادل” البدء في إجراءات تنفيذ منحة الزوجة والأبناء لإضافتها في حسابات المستفيدين

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس في تصريح خاص لقناة تبادل عن بدء المصرف في إضافة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق سن الثامنة عشر في حسابات المستفيدين.

وحول موعد صرف هذه المنحة أكد المصدر المسؤول أنه ليس هناك أي موعد حتى الآن والمصرف المركزي يعمل على قدم وساق لصرف هذه المنحة في أقرب وقت.

وكان رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” قد خاطب وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”بسرعة صرف المنحة قبل عيد الأضحى عن ثلاثة أشهر.

