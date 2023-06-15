اقتصاد

وزارة المالية: قيمة النفقات بلغت أكثر من 32 مليار في النصف الأول لـ2023

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة عن الفترة من 1 يناير إلى غاية 31 مايو حيث بلغت قيمة الإيرادات النفطية أكثر من 46 مليار وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى مليار دينار وبلغت قيمة بواقى أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة 704 مليون دينار بإجمالي بلغ أكثر من 48 مليار دينار

كما بلغت قيمة النفقات الخاصة بالمرتبات آكثر من 22 مليار دينار وبلغت قيمة النفقات التسييرية والتجهيزات والتشغيل أكثر من 3 مليار دينار وبلغت المشروعات وبرامج التنمية أكثر من 2 مليار دينار وبلغت قيمة الدعم حوالي 4 مليار دينار بإجمالي آكثر من 32 مليار.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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