مدير مشروع منحة الزوجة والابناء يكشف اخر مستجدات صرف المنحة.. وتوضيح هام بشأن ملاحق السنوات الماضية

صرح مدير مشروع منحة الزوجة والابناء بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية حمزة الكراتي اخر التطورات بشأن صرف المنحة، موضحاً بشأن الملاحق للسنوات السابقة ومواعيد الصرف.

وأوضح مدير مشروع منحة الزوجة والابناء أن ملحق منحة الأبناء الذين لم يتحصلوا على المنحة للسنوات السابقة لسنة 2021 وسنة 2022 و الربع الأول من سنة 2023، وصلت الكشوفات للمصارف اليوم الخميس وان شاء الله حتنزل تدريجياً بعون الله تعالى.

وأشار الكراتي إلى انه وبخصوص منحة الأبناء للربع الثاني يجري العمل عليها وستحال يوم الأحد المقبل إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ويوم الاثنين يبدأ صرف المنحة للربع الثاني من سنة 2023م.

وأضاف الكراتي أن شحن منحة الزوجة والبنات فوق السن الثامنة عشر عن ثلاثة أشهر (ابريل، مايو ويونيو) بداية الأسبوع المقبل.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.