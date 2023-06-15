اختتام معرض الصناعات التركية في مدينة بنغازي

بنغازي 15 يونيو 2023 (وال) – اختتم مساء اليوم الخميس، معرض الصناعات التركية المقام في مدينة بنغازي، بمشاركة 38 شركة تركية.

وقد استمر المعرض المقام على أرض معرض الهواري من يوم 12 يونيو إلى يوم 15 يونيو الجاري.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أوضح مدير مكتب خدمات شركة الفوارس المساهمة لاستيراد مستلزمات السيارات والزيوت والشحوم السيد رمزي بوحلفاية: بأن تنظيم المعرض كان جيد جداً كبداية وكحضور ممثلين عن الدولة، والإقبال كان جيد من المواطنين ومن أصحاب الاختصاص والمقصود بأصحاب الاختصاص هم الذين يعملون على المنتجات التركية في جميع الأصناف.

وأضاف بوحلفاية: إن مشاركة الشركات ليس بكبير ولكن كبداية يعتبر ممتاز، بحيث يعطي طابع بأن القادم أفضل لمثل هذه المناسبات.

وتابع: حضور شركة الفوارس كان له فائدة جداً، حيث التقينا من خلال هذا المعرض ببعض الشركات الأخرى سواء كانت نفطية أو صناعية، متمنياً في السنوات القادمة أن تكوم مثل هذه الفعاليات على مستوى أعلى، و وتكون المشاركة فعالة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن من خلال هذا المعرض سيكون هناك توسع في العمل المشترك بين الشركات التركية والليبية.

واختتم: شركة الفوارس هي شركة ليبية مساهمة لديها وكالات عدة من الماركات العالمية، سواء كانت في أمريكا أو هولندا والصين وتركيا المتمثلة في العلامات التجارية Petrol Ofisi , Oyster , Plenty , Sigma ) Mekser )، ومن أهدافنا توفير الأفضل والأجود، وحماية المستهلك هي مسؤوليتنا.

وفي السياق، ذكرت موظفة تنظيم في شركة نور ليبيا شهد فوناس: إن المعرض يعتبر إضافة جديدة للبلاد، فقد تم من خلاله التعاقد مع شركات تركية، حيث لاقت هذه الشركات إقبال من الأشخاص الذين يريدون إنشاء وكالات داخل البلاد.

وأشارت فوناس لمراسل (وال) إلى أن عدد الصفقات التي أجريت بلغت حوالي 50 صفقة، أي اجتماعات لاستجلاب فروع من الوكالات للشركات المشاركة. (وال – بنغازي) ن ع / هــ ع

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