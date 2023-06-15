الكراتي: إحالة منحة العائلة إلى مصرف ليبيا المركزي الأسبوع القادم

طرابلس 15 يونيو 2023 (وال) – أعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية حمزة الكراتي، إن منحة الأبناء للربع الثاني لعام 2023م عن أشهر (4_5_6)، ستحال يوم الأحد المقبل، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وستبدأ إجراءات الصرف يوم الإثنين من الأسبوع القادم.

و أوضح الكراتي: إن شحن بطاقة “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الــ18 عاماً عن ثلاثة أشهر (4_5_6) لعام 2023م، سيتم بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن كشوفات ملحق منحة الأبناء الذين لم يتحصلوا على المنحة للسنوات السابقة لسنة 2021 و سنة 2022 و الربع الأول من سنة 2023م، وصلت للمصارف اليوم الخميس، و ستكون في حسابات مستحقيها تدريجياً. (وال – طرابلس) هــ ع

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