رئيس شركة إعمار ليبيا القابضة يتفقد مطار طبرق الدولي

طبرق 15 يونيو 2023 (وال) – قام رئيس مجلس الإدارة بشركة إعمار ليبيا القابضة المهندس عبدالحميد موسى عوض، بجولة تفقدية لمطار طبرق الدولي للمشاركة في إعادة إعمار مطار طبرق الدولي و منفذ امساعد البري. هذا ورافق رئيس المجلس في الجولة، المهندس أحمد عجاج رئيس لجنة إدارة شركة إعمار ليبيا لخدمات المنافذ والطرق العامة، السيد فضيل أحمد […]

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