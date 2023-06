أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية لكافة جهات العمل من أفراد وجهات عمل عامة أو خاصة وللعمالة الوافدة الموجودة بدولة ليبيا لغرض العمل بضرورة القيام بتسوية أوضاعها.

وأوضحت الوزارة شروط تسوية أوضاع العمالة الأجنبية ومنها الحصول على بطاقة اللياقة الصحية من المختبر المرجعي بوزارة الصحة، وإبرام عقد عمل وفق النموذج المعتمد لدى وزارة العمل واعتماده من مكتب العمل والتأهيل بالبلدية، وتسجيل عقد العمل لدى مكتب مصلحة الضرائب بالبلدية وبأحد مكاتب صندوق الضمان الاجتماعي، والتقدم إلى فروع وأقسام مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لإتمام إجراءات الحصول على الإقامة لغرض العمل بناءً على موافقة صادرة عن وزارة العمل.

واشترطت الوزارة لإتمام تسوية أي عامل أن تكون المهنة من المهن المسموح بشغلها من العنا صر غير الوطنية طبقا لقرار وزير العمل والتأهيل رقم (392) لسنة 2021 بشأن ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية، مؤكدة لمن يعنيهم الأمر من العمالة الوافدة والجهات العاملين بها ضرورة الإسراع بتسوية أوضاعهم بمدة أقصاها (60) ستون يوماً اعتبارا من تاريخ الثاني من يوليو المقبل وأنه سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين وفقا للتشريعات القانونية النافذة بالخصوص.

The post وزارة العمل تؤكد على ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وتحدد عدة ضوابط لذلك appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا