وزارة المالية: الفائض بالميزانية هذا العام حتى نهاية شهر مايو ناهز 16 مليار دينار

ذكرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها يوم الخميس بأن إجمالي الموارد المالية العامة حتى نهاية شهر مايو من هذا العام بلغت 48 مليارا و606 مليون دينار، فيما بلغت النفقات العامة الممولة من خزانة الدولة 32 مليارا و671 مليون دينار، أي بفائض تجاوز 15 مليارا و935 مليون دينار.

وأوضحت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات النفطية هذا العام بلغت 46 مليارا و704 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى مليارا و197 مليون دينار، إضافة إلى 704 مليونا بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة.

أما بخصوص الإنفاق الحكومي فأشارت الوزارة إلى أن قيمة المرتبات تجاوزت 22 مليارا و967 مليون دينار، والنفقات التسييربة 3 مليار و78 مليونا، فيما بلغت نفقات باب التنمية ملياريْن و208 مليون دينار، ونفقات باب الدعم 4 مليار و416 مليون دينار.

