شركة مراجعة مالية دولية تكشف اختفاء 7 مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي

سلط تقرير لشركة ديلويت للمراجعة المالية، على احتياطيات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، كاشفاً عن اختفاء 7 مليارات دولار عام 2017م من المصرف.

وأوضح تقرير ديلويت، الذي يتألف من 192 صفحة- وهي أكبر شركة خدمات المراجعة (تدقيق الحسابات) والضرائب والاستشار المالية عالميا- تراجع احتياطيات العملات الأجنبية في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من 86.3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2014 إلى 73.5 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020.

وأكد التقرير، أن الانخفاض خلال هذه الفترة بلغ حوالي 12.8 مليار دولار أمريكي (حوالي 15٪).

وتابع التقرير:” نلاحظ أن تقارير NAB للأعوام 2015 و2016 ويشير عام 2017 إلى أن الانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية في ليبيا يرجع إلى إغلاق الموانئ وحقول النفط التي بدأت في منتصف عام 2013 واستمر حتى نهاية عام 2017″.

ولفت إلى أن رصيد احتياطيات النقد الأجنبي انخفض بشكل ملحوظ بمقدار 15 مليار دولار أمريكي من 2014 إلى2015 (-18٪) مدفوعة بانخفاض كبير في عائدات الهيدروكربونات بلغت 8 مليار دولار أمريكي(-51٪) مقارنة بعام 2014.

ونوه بأن انخفاض الإيرادات الهيدروكربونية إلى ميناء النفط، يعزي الحصار الذي حدث في ذلك الوقت وأدى إلى انخفاض إنتاج النفط 84.

وفي عام 2015 ، فرض حرس المنشآت النفطية حصارًا على حقول النفط، مما منع الصادرات من موانئ الهلال الليبي، كما فرضت مجموعة مسلحة حصاراً على صمام حقل الشرارة النفطي، في إضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني في حقول النفط القريبة من مدينة سرت، إضافة إلى الضربات المتكررة في بعض المجالات، وفقا للتقرير الصادر.

وأدى تلف بعض شبكات النقل وخطوط التصدير وخزانات النفط والغاز إلى انخفاض في إنتاج النفط، ففي عام 2016 ، انخفض رصيد احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 8 مليار دولار أمريكي (-12٪) عن عام 2015، حيث استمرت مستويات عائدات النفط والغاز في الانخفاض، حيث انخفضت بمقدار 3 مليارات دولار أمريكي (-37٪) من مستويات 2015.

وأشار التقرير، إلى أنه خلال عام 2016 ، بلغت 10 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار دينار ليبي) من تم استخدام محفظة مجنب لاستثمارات العملات الأجنبية في اليمن لتمويل الخزينة العامة وهذا أيضًا ساهم في هذا الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.(الساعة24)