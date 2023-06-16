مهلة محدودة للعمالة الوافدة في ليبيا و إجراءات قانونية صارمة للمخالفين

أمهلت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية العمالة الوافدة الموجودة في الدولة 60 يومًا اعتبارُا من 02 يوليو المقبل لتسوية أوضاعهم.

وطالبت الوزارة في بيان لها جهات العمل من أفراد وجهات عامة أو خاصة بضرورة القيام بتسوية أوضاعهم القانونية وفق الإجراءات المطلوبة.

واشترطت على العمالة الوافدة ضرورة الحصول على بطاقة اللياقة الصحية من المختبر المرجعي بوزارة الصحة، وإبرام عقد عمل وفق النموذج المعتمد لدى وزارة العمل والتأهيل واعتماده من مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.

وأكدت الوزارة على ضرورة تسجيل عقد العمل لدى مكتب مصلحة الضرائب بالبلدية، وبأحد مكاتب صندوق الضمان الاجتماعي.

وفرضت على العمالة الوافدة التقدم إلى فروع وأقسام مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، كلا حسب نطاق اختصاصه لإتمام إجراءات الحصول على الإقامة لغرض العمل بناء على موافقة صادرة عنها.

وشددت الوزارة لإتمام تسوية أي عامل أن تكون المهنة من المهن المسموح بشغلها من العناصر غير الوطنية طبقا لقرار وزير العمل والتأهيل رقم (392) لسنة 2021 ميلادي بشأن ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية.

ونبهت وزارة العمل والتأهيل أنه سوف تطبق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين وفقا للتشريعات القانونية النافذة بالخصوص.