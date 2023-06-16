نتائج مفاضلة الدراسات العليا الماجستير للمتقدمين في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة طرابلس

اصدرت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس نتائج مفاضلة الدراسات العليا” الماجستير” المتقدمين للانتساب للأقسام الثلاث “التدريس – التدريب – إعادة التأهيل” للعام الدراسي 2023 /2024 . كشف باسماء الطلبة الذين تم قبولهم بالاقسام العلمية ولهم الحق في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا لفصل الخريف 2023 – 2024 :-
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