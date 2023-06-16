اقتصاد عاجل

نتائج مفاضلة الدراسات العليا الماجستير للمتقدمين في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد
 
اصدرت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس نتائج مفاضلة الدراسات العليا” الماجستير” المتقدمين للانتساب للأقسام الثلاث “التدريس – التدريب – إعادة التأهيل” للعام الدراسي 2023 /2024 . كشف باسماء الطلبة الذين تم قبولهم بالاقسام العلمية ولهم الحق في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا لفصل الخريف 2023 – 2024 :-

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك