نتائج مفاضلة الدراسات العليا الماجستير للمتقدمين في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة طرابلس

اصدرت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس نتائج مفاضلة الدراسات العليا” الماجستير” المتقدمين للانتساب للأقسام الثلاث “التدريس – التدريب – إعادة التأهيل” للعام الدراسي 2023 /2024 . كشف باسماء الطلبة الذين تم قبولهم بالاقسام العلمية ولهم الحق في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا لفصل الخريف 2023 – 2024 :-