جداول الامتحانات النهائية لأقسام كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الفصل الدراسي ربيع 2023

يفيدكم قسم الدراسة الامتحانات بأن موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي ربيع 2023 م للمواد العملية سوف تكون بداية من يوم السبت القادم الموافق 17 / 6 لغاية يوم الخميس الموافق 22 / 6 / 2023 م كلا حسب توقيت المحاضرة للمقرر اما بالنسبة للامتحانات الخاصة بالمقررات النظرية موعدها من يوم السبت الموافق 24 / 6 / 2023 الى 8 / 7 / 2023 م كما موضح فى الجداول المرفقة.

.. عليه يطلب من جميع الممتحنين ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

1) يلتزم كل ممتحن بالحضور للامتحان مصحوباً ببطاقة تعريف الطالب الخاصة به.

2) موعد بداية ونهاية الامتحان يعتبر نهائي ولا يحق المطالبة بمده او تغييره وبالتالي فان جميع الطلاب ملتزمون بالحضور في الموعد المحدد.

3) يمنع استخدام الهاتف النقال داخل لجان الامتحان باعتبار ان لائحة الدراسة والامتحانات اعتبرته من حالات الغش.

4) الممتحن الذي يحرر بشأنه محضر غش ترصد له درجة الامتحان راسب في مادة الامتحان والتي تليها دون النظر لورقة الاجابة.

5) حالة الغش التي حددت وفق لائحة الدراسة والامتحانات استخدام الهاتف وملحقاته كسماعات الاذن – التحدث مع الاخرين – الانتقال من مكان لأخر دون امر عضو لجنة المراقبة والامتحانات – استخدام اية اوراق باستثناء ورقة الاسئلة وكراسة الاجابة.

6) من المهم جدا التأكد من كتابة اسم الطالب علي كراسة الاجابة والتوقيع في كشف الحضور.

7) اثارة الفوضى والشغب داخل لجان الامتحان او الاهمال في اتباع الإجراءات قد يسبب في طرد الطالب.