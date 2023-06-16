اقتصاد

وزارة المالية: قيمة الإيرادات 48 مليار دينار والنفقات أكثر من 32 مليار في النصف الأول لـ2023

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت وزارة المالية بحكومة الدبيبة إنفاق أكثر من 32 مليار دينار خلال الفترة من 1 يناير وحتى الـ31 من مايو المنصرم 2023.

وشملت عمليات الإنفاق بحسب تقريرها عن الإفصاح والشفافية المالية العامة خلال نفس الفترة، صرف أكثر من 22 مليار دينار لبند المرتبات، وأكثر من 3 مليارات دينار قيمة النفقات التسييرية والتجهيزات والتشغيل، فيما بلغ الصرف على المشروعات وبرامج التنمية بأكثر من 2 مليار دينار، وقيمة الدعم حوالي 4 مليار دينار.

وبلغت قيمة الإيرادات بحسب التقرير، أكثر من 48 مليار دولار، منها النفطية بأكثر من 46 مليار، وقيمة الإيرادات الأخرى مليار دينار، وقيمة بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة 704 مليون دينار.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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