“وال”| منظمة الأحياء البحرية تُطلق حملة للحد من المفترسات

درنة 16 يونيو 2023 (وال)- كشف رئيس منظمة العلوم والأحياء البحرية عز النصر أبزيو لمراسل وكالة الأنباء الليبية، عن إطلاق حملة للحد من تواجد المفترسات على الشواطئ الليبية، مضيفًا أن فرق المنظمة تُتابع آخر المستجدات على الساحل الليبي.

وقال أبزيو لــ”وال” – إن حوالي “30” نوعًا مفترسًا من الأحياء

البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بينها سمكة القرش التي انتشرت في الساحل الليبي مؤخرًا، بسبب الصيد الجائر بالمتفجرات الذي يخلف ويترك آثارًا تجذب هذه المفترسات إلى أماكن تواجد هذه المخلفات.

وأضاف أبزيو أن التوازن البيئي في الساحل الليبي متكامل بدون وجود هذا النوع من المفترسات، باعتباره يُشكل تهديدًا حقيقيًا على حياة الإنسان، وخاصة في فصل الصيف الذي يبدأ فيه موسم التزاوج لهذه الأسماك، مما يجعلها أكثر شراهة على الطعام ومن هنا ينبغي تعزيز مراقبة الساحل الليبي.

وأوضح أبزيو أن الحملة تهدف إلى التوعية من مخاطر المفترسات البحرية بشكلٍ عام وأسماك القرش بوجه الخصوص، والمنظمة ستعمل على توسيع دائرة التوعية الإعلامية للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية بسبب هذه الأسماك.

وذكر أن المنظمة بصددِ تنظيم لقاءات عمل وندوات وحملات توعوية خلال الأيام القادمة وحتى سبتمبر المقبل، رغم تحذيرها في منشورات سابقة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من إهمال هذه القضية والتي تعد تهديدًا مباشرًا على حياة الإنسان لاسيما مع دخول فصل الصيف، والحركة على الساحل ستكون أكثر مما قد يُسبب في إصابات بشرية. (وال) ع م/ ر ت

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